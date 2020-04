Halle (dpa/sa) - Die Polizei ist in der Nacht zu Montag zu einer Schlägerei zwischen sechs Menschen nach Halle-Neustadt gerufen worden, bei der auch ein Cricket-Schläger benutzt worden ist. "Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand sollen fünf von ihnen auf einen unvermittelt eingeschlagen haben", teilte die Polizei am Montag mit. Das 23 Jahre alte Opfer wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die mutmaßlichen Täter sind den Angaben zufolge zwischen 18 und 48 Jahre alt.