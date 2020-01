Dessau-Roßlau (dpa/sa) - Anlässlich des 15. Todestages des Asylbewerbers Oury Jalloh in einer Dessauer Polizeizelle wird heute an den Verstorbenen erinnert. An dem Polizeirevier, in dem der aus Sierra Leone stammende Mann starb, werde es eine Gedenkveranstaltung (11.00 Uhr) geben, an der voraussichtlich 30 bis 40 Menschen teilnehmen, wie die Polizei mitteilte. Für den Nachmittag (14.00 Uhr) ist eine Demonstration des Bündnisses "Break the silence - Initiative in Gedenken an Oury Jalloh" angemeldet, zu der den Angaben zufolge zwischen 750 und 1000 Teilnehmer erwartet werden.

Der betrunkene und unter Drogen stehende Jalloh war am 7. Januar 2005 nach dem Brand in der Polizeizelle mit erheblichen Verbrennungen tot aufgefunden worden. Ob er selber die Matratze angezündet hat, auf der er gefesselt lag, ist bis heute nicht geklärt.