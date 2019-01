Halberstadt (dpa/sa) - Fünf Tage nach seiner Flucht während eines Freiganges in einem Haftkrankenhaus ist ein Strafgefangener in Halberstadt gefasst worden. Der 27-Jährige, der am vergangenen Donnerstag in Hettstedt geflohen war, wurde nach Hinweisen in der Wohnung eines Bekannten gefunden, wie die Polizei am Dienstag in Halberstadt mitteilte. Der Gesuchte leistete keinen Widerstand. Er wurde nun in das Landeskrankenhaus nach Bernburg gebracht.