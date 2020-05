Wernigerode/Halberstadt (dpa/sa) - Eine 75-jährige Frau hat am Sonntag in Wernigerode aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und ist gegen eine Hauswand geprallt. Sie und ihre 29-jährige Beifahrerin seien bei dem Unfall schwer verletzt worden und ins Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei in Halberstadt mit.

Den Angaben zufolge passierte der Unfall beim Abbiegen. Die Rentnerin sei mit ihrem Auto von der Straße abgekommen, habe einen Strommast gestreift, einen Zaun durchbrochen und sei gegen die Wand eines Einfamilienhauses gefahren. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf rund 15 000 Euro. Gegen die Fahrerin sei ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet worden.

Mitteilung der Polizei