Magdeburg (dpa/sa) - Die Bildungsgewerkschaft GEW fordert, alle Prüfungen mit Anwesenheit in Hochschulen zu verschieben. "Die Staatsexamensprüfungen sind auszusetzen", hieß es in einer Mitteilung am Dienstag. Hintergrund ist die Corona-Pandemie. Im März hätten trotz der aktuellen Maßnahmen Staatsexamensprüfungen in Sachsen-Anhalt stattgefunden, kritisierte die Gewerkschaft. Dadurch seien die Studierenden mit allen gesundheitlichen Risiken allein gelassen worden. Die GEW Sachsen-Anhalt sprach sich dafür aus, die Zahlung von BaföG um die Zeit der Kontaktbeschränkungen zu verlängern.