Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff wird am Dienstag 65 Jahre alt. In der Kabinettssitzung will der CDU-Politiker seinen Ministern deshalb alkoholfreien Sekt ausgeben, wie Regierungssprecher Matthias Schuppe sagte. Groß gefeiert werde nicht. Es sei ein ganz normaler Arbeitstag. Haseloff sehe seinen 65. Geburtstag auch nicht als runden Geburtstag, den man feiern müsse. Am kommenden Wochenende werde es lediglich eine kleine Feier im Familienkreis geben. Haseloff hatte sich vor einer Woche wegen Dauerheiserkeit an den Stimmbändern operieren lassen. Er könne deshalb nur leise sprechen, sagte Schuppe.