Ein Mann sitzt in einer Wahlkabine. Foto: Peter Endig/Archiv Peter Endig

Magdeburg (dpa/sa) - Zwei Stunden vor Schließung der Wahllokale haben deutlich mehr Sachsen-Anhalter ihre Stimme bei den Kommunal- und Europawahlen abgegeben als vor fünf Jahren. Um 16.00 Uhr lag die Wahlbeteiligung bei 42,0 Prozent, wie die Landeswahlleiterin in Magdeburg mitteilte. Zum gleichen Zeitpunkt im Jahr 2014 hatten 29,1 Prozent der Wähler abgestimmt, am Ende waren es 43 Prozent. In Sachsen-Anhalt sind rund 1,88 Millionen Menschen zur Stimmabgabe aufgerufen. Die Wahllokale sind bis 18.00 Uhr geöffnet.

Informationen der Landeswahlleitung zu den Kommunalwahlen 2019

Informationen der Landeswahlleitung zur Europawahl 2019

Ergebnis der Kommunalwahlen 2014

Ergebnis der Europawahl 2014

Veröffentlichung der aktuellen Wahlergebnisse beim Statistischen Landesamt