Osterwieck (dpa/sa) - In Osterwieck (Landkreis Harz) ist ein großer leerstehender Hühnerstall in der Nacht zu Samstag in Brand geraten. Teile des Dachs seien eingestürzt, die Löscharbeiten im Ortsteil Deersheim dauerten voraussichtlich noch bis zum Nachmittag an, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Die Flammen seien aber unter Kontrolle. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Sachschaden an der rund 2250 Quadratmeter großen Anlage zwischen 350 000 und 500 000 Euro. Verletzt wurden weder Menschen noch Tiere. Die Ursache des Feuers sei noch unklar, hieß es. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

