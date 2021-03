Sandersdorf-Brehna (dpa/sa) - Fünf Flüchtlinge haben sich in Neuwagen versteckt, die auf einem Lkw geladen waren und sind so unerlaubt nach Deutschland gekommen. Die Gruppe afghanischer Staatsangehöriger im Alter von 16 bis 20 Jahren sei am Mittwochnachmittag aufgefallen, als sie in Sandersdorf-Brehna (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) auf einem Parkplatz aus ihren Verstecken kletterten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. In den Autos tauchten die fünf offenbar ohne Kenntnis des Lkw-Fahrers unter. Gegen ihn habe sich der Verdacht wegen des Einschleusens letztlich nicht erhärtet. Zudem hätten die fünf Afghanen angegeben, in Rumänien mit Hilfe eines Schleusers auf den Laster gestiegen zu sein und dessen Fahrer während der zweitägigen Fahrt nie gesehen zu haben. Gegen sie seien Strafanzeigen wegen der Unerlaubten Einreise sowie des unerlaubten Aufenthaltes angefertigt worden.

