Eine Frau schaut sich in einer Ausstellung Grafiken von Inge Jastram an. Foto: Bernd Wüstneck/Archivbild Bernd Wüstneck

Schwerin (dpa/mv) - Die Grafikerin Inge Jastram erhält den diesjährigen Kulturpreis des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Damit soll sie für ihr Lebenswerk geehrt werden, wie die Staatskanzlei am Freitag in Schwerin bekanntgab. Die 1934 in Naumburg (Sachsen-Anhalt) geborene Künstlerin gehöre zu den besten Grafikerinnen in Deutschland. Sie habe vor allem als Buch- und Zeitungsillustratorin, unter anderem für den Hinstorff- und den Eulenspiegel Verlag, gearbeitet. Mit technischer Perfektion gelinge es ihr eindrucksvoll, ihre Beobachtungen von Menschen und Landschaften festzuhalten. Seit 2004 habe sie ihr Schaffen mit Zeichnungen und Aquarellen erweitert.

Die Jastrams sind eine wichtige Künstlerfamilie in Mecklenburg-Vorpommern. Inge Jastram ist die Witwe des Bildhauers Jo Jastram, der im Jahr 2011 starb. Auch Sohn Jan Jastram und Tochter Susanne Rast haben die künstlerische Laufbahn eingeschlagen. Beide arbeiten als Bildhauer.

Der Kulturförderpreis des Landes Mecklenburg-Vorpommern geht in diesem Jahr an den Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde in Rostock, Juri Rosov, wie es weiter hieß. Rosov werde unter anderem für seine Rolle bei der Vorbereitung und Durchführung der 2016 ins Leben gerufenen Jüdischen Kulturtage in Rostock ausgezeichnet. Die Preise sollen am 12. September in Schwerin überreicht werden.