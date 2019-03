Magdeburg (dpa/sa) - Der Präsident der Handwerkskammer Magdeburg hat an den Berufsnachwuchs appelliert, sich zum Meister zu qualifizieren. "Der Meisterbrief ist das sicherste Wertpapier im Handwerk, ein Garant für erfolgreiches Unternehmertum", erklärte Hagen Mauer laut Mitteilung am Samstag in Magdeburg. Den Angaben zufolge haben 125 junge Frauen und Männer aus dem Landesnorden ihre Zusatzausbildung abgeschlossen. Als Meister hätten sie hervorragende Chancen, einen Betrieb zu gründen oder zu übernehmen, sagte der Kammerpräsident anlässlich der Übergabe der Meisterbriefe.

Die Jungmeister haben Berufe wie Elektrotechniker, Friseur, Installateur- und Heizungsbauer, Kraftfahrzeugtechniker, Maler- und Lackierer sowie Metallbauer und Tischler gelernt. Ihre Meisterausbildung absolvierten sie den Angaben zufolge im Berufsbildungszentrum der Handwerkskammer Magdeburg.

Die Meisterausbildung