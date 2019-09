Köthen (dpa/sa) - Ein Jahr nach einem tödlichen Streit in Köthen und vielen Demonstrationen wird in der Stadt an die Ereignisse erinnert. "Wir machen als Kirchengemeinde einen Gottesdienst am Sonntag um 11.00 Uhr", sagte der Pfarrer der Kirche St. Jakob, Horst Leischner. Man werde sich an den gestorbenen Jugendlichen erinnern und mit unterschiedlichen Akteuren ein Erinnerungsstatement während der Predigt abgeben. Mit dabei seien etwa Künstler und andere Vertreter der Gesellschaft.

Zudem bestehe die Möglichkeit, wie bei den Friedensgebeten vor einem Jahr Kerzen anzuzünden. "Uns ist ja wichtig, dass in der Stadt Frieden herrscht und die demokratischen Kräfte gestärkt werden", sagte Leischner vor dem Gottesdienst.

Vor fast genau einem Jahr kam ein Deutscher nach einem Streit mit zwei Afghanen ums Leben. Die Männer haben nach Überzeugung des Landgerichts Dessau-Roßlau den herzkranken 22-Jährigen im September 2018 zunächst geschubst und den am Boden Liegenden dann getreten. Als Todesursache stellten Rechtsmediziner einen plötzlichen Herztod fest. Bereits am nächsten Tag nahmen 2500 Menschen an einer von Rechten initiierten Demonstration teil.

Homepage der Kirche St. Jakob in Köthen