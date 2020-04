Halle (dpa/sa) - Ob in Halle, Bernburg oder Wernigerode: In etlichen Städten des Landes bieten Ehrenamtliche Hilfe für Ältere oder Menschen mit Vorerkrankungen an. Die Angebote sind vielseitig, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Unter anderem: Einkäufe vor die Haustür tragen, mit dem Hund spazieren gehen oder Schutzmasken nähen. Die Betroffenen würden die Hilfe gern annehmen, hieß es. In Magdeburg meldeten sich nach Angaben der Stadt bereits kurz nach der Gründung der Initiative "Solidarität statt Hamsterkäufe" Hunderte Freiwillige.

