Diesdorf/Magdeburg (dpa/sa) - Die Landesregierung sucht zum dritten Mal die besten Lebensmittel aus Sachsen-Anhalt. Bis zum 28. Februar können sich Hersteller und Landwirte für die Auszeichnung "Kulinarischer Stern" bewerben, wie die landeseigene Agrarmarketing-Gesellschaft mitteilte. Erstmals werde auch der Sonderpreis "Industrie national" und "Industrie international" vergeben. So sollen große Unternehmen der im Land bedeutenden Ernährungsbranche einbezogen werden.

Den Startschuss für den diesjährigen Wettbewerb gab Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Donnerstag als Schirmherr in der Diesdorfer Süßmost-, Weinkelterei und Edeldestille. Der Betrieb aus der Altmark konnte im vergangenen Jahr gleich in zwei Kategorien die Auszeichnung gewinnen. Mit den "Kulinarischen Sternen" will das Land gute Produkte aus Sachsen-Anhalt auszeichnen und ihre Bekanntheit steigern. Die Gewinner sollen im Juni in der Staatskanzlei prämiert werden.

Eine Jury aus Experten wählt zum Beispiel die besten Produkte bei Bier, Feinkost, Gewürzen, Molkereiprodukten oder Süßwaren. Die Preisträger seien ein "tolles Aushängeschild für unser Land und stärken die Identifikation mit Sachsen-Anhalt", ergänzte Agrarministerin Claudia Dalbert (Grüne).

Weitere Infos