Merseburg (dpa/sa) - Auf der Autobahn 38 in der Nähe von Merseburg ist ein Lastwagen in Brand geraten. Das Fahrzeug habe unter anderem Papier geladen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Das Feuer brach am Morgen aus noch ungeklärter Ursache an dem Lastwagen aus. Der Fahrer blieb unverletzt. In Richtung Göttingen kam es zunächst zu Behinderungen. Die Löscharbeiten dauerten am Morgen an.