Magdeburg/Halle (dpa/sa) - Ein 33 Jahre alter Mann hat am Bahnhof Magdeburg-Neustadt einen Güterzug zu einer Notbremsung gezwungen. Der Betrunkene hatte am Dienstag nicht bemerkt, dass sich der Zug näherte, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Der Führer des Triebwagens hatte den Mann über die Gleise laufen sehen und leitete noch rechtzeitig die Gefahrenbremsung ein. Dem Mann war den Angaben zufolge nicht bewusst gewesen, dass er sich mit seinem Verhalten in Lebensgefahr gebracht hatte.

Ebenfalls am Dienstag wurde die Bundespolizei darüber informiert, dass sich an der Bahnstrecke Halle-Landsberg ein Mann entlang der Gleise bewegte. Am Haltepunkt Landsberg wurde der 42-Jährige von einer Streife von den Schienen geholt. Auch ihm sei nicht bewusst gewesen, dass er sich in Lebensgefahr begeben hatte, hieß es.

Mitteilung der Bundespolizei zum Magdeburger Fall

Mitteilung der Bundespolizei zum Landsberger Fall