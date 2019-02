Magdeburg (dpa/sa) - Ein Mann hat mit einer Axt in der Magdeburger Innenstadt zahlreiche Ampeln beschädigt. Der 40-jährige schlug mit dem Werkzeug am Samstagmorgen gezielt die Druckknöpfe ab, mit denen Fußgänger das Grünlicht anfordern, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurden insgesamt 15 Ampeln beschädigt, vom Askanischen Platz bis zum Universitätsplatz, wo die Beamten den Mann stoppten. Er habe einen "erheblich verwirrten Eindruck" gemacht und sei in eine Klinik gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.

PM der Polizei Magdeburg