Magdeburg (dpa/sa) - In Magdeburg hat ein 42 Jahre alter Mann aus seiner Wohnung heraus mit Pfeil und Bogen auf geparkte Autos geschossen. Zwei Autos wurden getroffen, wie die Polizei in Magdeburg am Montagmorgen mitteilte. Zwei Pfeile steckten in einem Rad sowie in der Karosserie der getroffenen Wagen. Verletzt wurde niemand. In der Nacht zu Montag alarmierten Zeugen über den Notruf die Polizei.

Bei Eintreffen der Beamten habe der Mann gedroht, auch auf sie zu schießen, teilte die Polizei weiter mit. Ein Spezialeinsatzkommando habe die Wohnung gestürmt und den Mann in Gewahrsam genommen. Er wurde festgenommen und wegen seines auffälligen Verhaltens zur weiteren Behandlung zwangseingewiesen. Nach ersten Erkenntnissen stand der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Neben Pfeil und Bogen fanden die Polizisten bei dem 42-Jährigen auch noch ein Schwert, ein Messer sowie Drogen.