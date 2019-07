Magdeburg (dpa/sa) - Zur Mitteldeutschen Messe für zeitgenössische Kunst in Magdeburg haben sich 111 Künstler angemeldet. Die Aussteller für die Anfang September stattfindende Messe "Kunst/Mitte" kommen aus ganz Deutschland sowie aus der Schweiz und Frankreich, wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten. Die Messe findet zum fünften Mal in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt statt. Zunächst im Salbker Wasserturm am Stadtrand beheimatet, ist sie nun in der Innenstadt im AMO Kulturhaus zu sehen. Neben klassischen Formen wie Grafik, Malerei und Bildhauerei sind den Angaben zufolge auch Performance, Lichtinstallationen sowie Foto- und Videokunst dabei.