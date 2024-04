Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Events, Freizeit und Veranstaltungen am Sonntag

Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 28. April 2024.

"Die Liebe zu den drei Orangen" zum letzten Mal im Magdeburger Opernhaus

Die Oper „Die Liebe zu den drei Orangen“ von Sergej Prokofjew steht diesen Sonntag zum letzten Mal auf dem Spielplan des Opernhauses des Theaters Magdeburg. Die Inszenierung ist für ein Publikum ab zehn Jahren geeignet.

Die Geschichte: König Treff ist besorgt um seinen hypochondrisch depressiven Sohn, den Prinzen, und beauftragt Truffaldino, ihn durch Festlichkeiten zum Lachen zu bringen. Währenddessen schmieden Leander und Clarisse Pläne, den Prinzen zu eliminieren und den Thron zu erobern. Eine verhängnisvolle Begegnung mit der Zauberin Fata Morgana verleiht dem Prinzen eine unstillbare Sehnsucht nach den drei Orangen. Trotz Widerstands des Königs bricht der Prinz mit Truffaldino auf, um sie zu finden. Bei ihrer Suche stoßen sie auf Hindernisse, darunter eine gefährliche Köchin und auch eine magische Verwandlung.

Inszeniert wurde die Oper von Anna Bernreitner. Die Götz-Friedrich-Preisträgerin der Deutschen Oper Berlin 2021 mit ihrem Ausstattungsteam am Theater Magdeburg zu Gast. Ihre Inszenierung der Familienoper entstand als Koproduktion mit der Opéra national de Lorraine in Nancy und dem Theater St. Gallen und kommt nun mit dem Magdeburger Ensemble auf die Bühne.

"Die Liebe zu den drei Orangen" steht diesen Sonntag, 28. April, ab 18 Uhr zum letzten Mal auf dem Spielplan des Opernhauses am Universitätsplatz 9.

Walter Plathe bei Lesung im Magdeburger Hundertwasserhaus

Walter Plathe, bekannt für seine vielseitigen Rollen in Film und Theater, präsentiert sein Leben in seinem Buch „Ich habe nichts ausgelassen“. In einer Lesung mit Gespräch stellt er es diesen Sonntag im Theater in der Grünen Zitadelle im Magdeburger Hundertwasserhaus vor.

Von seiner Ausbildung an der staatlichen Schauspielschule Berlin bis zu Engagements an renommierten Theatern wie dem Staatstheater Schwerin und dem Theater der Freundschaft in Berlin, hat er eine beeindruckende Karriere hinter sich. Er erlangte Popularität durch TV-Produktionen wie „Der Landarzt“, in dem er 130 Mal die Hauptrolle spielte, und „Familie Dr. Kleist“. Trotz seiner Erfolge im Fernsehen bleibt er dem Theater treu, mit Auftritten in verschiedenen Städten und preisgekrönten Darbietungen, darunter „Zille“ und „Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk“. Neben seiner Bühnenpräsenz wurde er für seine Leistungen mit Auszeichnungen wie dem Goldenen Vorhang und dem Georg-Scheu-Preis geehrt. Sein Engagement und Talent haben ihn zu einer festen Größe in der deutschen Unterhaltungsbranche gemacht, was 2019 mit dem BZ-Kulturpreis gewürdigt wurde.

"Ich habe nichts ausgelassen" mit Walter Plathe steht diesen Sonntag um 15 Uhr auf dem Programm im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a.

Meister Röckle im Magdeburger Schauspielhaus

Seine vorletzte Vorstellung für diese Spielzeit hat am Sonntag „Meister Röckle“ nach Karl Marx im Magdeburger Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Röckle ist ein Erfinder und Puppenspieler, der dem Teufel seine Seele überschreibt. Im Gegenzug erhält er Zauberkraft, um damit alles erfinden zu können. Leider muss er feststellen, dass von seinen Erfindungen nur wenige profitieren.

In einer Rezension der Magdeburger Volksstimme hieß es: „Serviert wird an diesem Abend eine Melange aus Erzählweisen und Zeitebenen, die wohltuend für Tempo und für Abwechslung auf der Bühne sorgen, die vor allem aber den Blick auf die Zeit nach Marx bis in die heutige Zeit öffnen. In einer fantasievollen und farbenfrohen zweidimensionalen Kulisse und mit ebensolchen Requisiten greifen die spielfreudigen Akteure den Stoff auf.“

Lesen Sie hier die ganze Rezension zu Meister Röckle am Theater Magdeburg!

"Magdeburg Lacht" im Oli

“Magdeburg Lacht” bringt Humor aus ganz Deutschland auf die regionale Bühne. Termin ist am 28.4. um 17.30 Uhr im Oli in der Olvenstedter Straße 25.

Im Fokus stehen hier vor allem jüngere Comedians, die aus dem Fernsehen, NightWash oder sozialen Medien bekannt sind. Mit dabei sind dieses Mal Assane Badianee, Anna Bartling, Jesper Wulff und Ekué Fredéric.

Fermersleber Abend in der Martin-Gallus-Kirche

In der Magdeburger Martin-Gallus-Kirche ist für den 28.4. der Fermersleber Abend geplant. Beginn ist um 18 Uhr.

In der Kirche in der Mansfelder Straße 28 spielt dieses Mal ein Celloquartett. Es musizieren Jonathan Irmscher, Claudia Micheel, Heidemarie Beckert und Franziska Gessner.

Polizei-Blasorchester spielt beschwingte „Musik im Turm“

Zu einem besonderen musikalischen Ereignis öffnet der Jahrtausendturm im Elbauenpark am Sonntag, 28. April, seine Pforten. In der Reihe „Musik im Turm“ nimmt die Blasmusikformation des Landespolizeiorchesters Sachsen-Anhalt die Zuhörer im Kuppelsaal ab 15 Uhr mit auf eine beschwingte Melodienreise durch die Welt der volkstümlichen Blasmusik.

Die Musiker spielen Titel von tschechischen, böhmischen und egerländischen Komponisten wie Frantisek Kmoch, Jaromir Vejvoda, Karel Vacek sowie Ernst Mosch, Frank Pleyer und Wenzel Zittner. Die Konzertgäste können sich auf den Radetzky-Marsch, Moravanka Klänge, Rosamunde und viele andere bekannte Melodien freuen. Das sinfonische Blasorchester steht an diesem Tag unter der Leitung von Ronald Ziem.

Klassisches Konzert in den Gruson-Gewächshäusern Magdeburg

Unter dem Titel "La Folia" beginnt am 28.4. um 11 Uhr ein Konzert mit "KONbarock" in den Gruson-Gewächshäusern in der Schönebecker Straße 129b.

Das Spezialensemble für Alte Musik "KONbarock" möchte das Publikum auf eine Reise durch die Barockmusikwelt mit Werken von Georg Philipp Telemann, Francesco Geminiani und Henry Purcell mitnehmen. Ein kleiner Ausflug in die Frühklassik der Musik Carl Friedrich Abels aus Köthen ist auch dabei. In diesem Ensemble musizieren besonders geeignete und interessierte Schüler auf historischen Instrumenten oder Nachbauten gemeinsam mit Dozenten des Konservatoriums Georg Philipp Telemann.

Kartenreservierung: Tel. 0391/4042910. Vorverkauf in den Gruson-Gewächshäusern.

Queer Exile Berlin – Filmgespräch: Gast Regisseur Jochen Hick

"Queere Exile Berlin" heißt ein Film von Jochen Hick. Zu einem Filmgespräch nach der Filmvorstellung ist er am 28.4. im Studiokino am Moritzplatz 1a zu Gast. Beginn der Veranstaltung ist um 17.30 Uhr

Queere Menschen aus aller Welt haben Berlin zu dem gemacht, was es heute ist. Viele verlassen ihre Heimat, weil sie es wollen, andere, weil sie es müssen. Dieser Film begleitet einige von ihnen. Das queere Universum Berlins spiegelt die Bewegungen in der Welt wider und entwickelt sich ständig weiter.

Der Film verwebt persönliche Geschichten und Ambitionen der queeren Protagonisten mit historischen Ereignissen und aktuellen Themen. Das Ergebnis ist ein wahrhaftiges Porträt Berlins als einem immerwährenden Sehnsuchtsort und einer Herausforderung für alle Neuankömmlinge. Eine Stadt im ständigen Wandel.

Eunice aus Portugal arbeitet in einem Berliner Club und beginnt gerade ihren Transition-Prozess, Haidar kommt aus Syrien und arbeitet nun als Tänzer und Performer namens „The Darvish”. Jean-Ulrick, ein in Haiti geborener und in New York aufgewachsener Künstler, zieht Anfang 2000 nach Berlin und kann sich nicht mehr vorstellen, woanders zu leben. Mischa, der in Russland geboren wurde, aber armenischer Abstammung ist, hat seinen Körper und seine Sexualität in spektakulären Live-Performances erforscht und engagiert sich nun für politische Bewegungen außerhalb der Queer-Community. Die Dragqueen Gloria kam im Alter von 6 Jahren nach Berlin und wuchs in einem politisierten Umfeld mit ihrer Mutter auf. Bereits als Siebenjährige war sie mit ihrer Mutter auf der ersten Homosexuellen-Demonstration in Berlin. Monika kämpft als Aktivistin im nahegelegenen Szczecin, Polen, für die für die grundlegenden Menschenrechte queerer Menschen. Berlin ist für sie ein Sehnsuchtsort, zugleich will sie die jungen queeren Menschen in ihrem Heimatland jedoch nicht im Stich lassen.

Führung durch "unverschämt rebellisch"

Radikale künstlerische Positionen beziehen Sanja Iveković (geb. 1949 in Zagreb), Ulrike Rosenbach (geb. 1943 in Bad Salzdetfurth) und Gabriele Stötzer (geb. 1953 in Emleben) seit den 1970er Jahren. Unabhängig voneinander entwickelten sie in den sehr verschiedenen politischen Kontexten ihrer Herkunftsstaaten eine Bildsprache, die gängige Geschlechterrollen und die damit verbundenen kulturellen Normen kritisiert. Die Ausstellung präsentiert derzeit im Kunstmuseum Magdeburg in der Regierungsstraße 4 bis 6 sowohl Fotografien, Videoarbeiten, Performances sowie Installationen der drei Künstlerinnen.

Am 28.4. führt Museumsdirektorin und Kuratorin Annegret Laabs durch die Ausstellung. Beginn ist um 15 Uhr. Geöffnet ist das Museum Dienstag bis Freitag 10 bis 17 Uhr und Sonnabend und Sonntag 10 bis 18 Uhr.

Lesen Sie auch: Frauenkörper und Fotos: „Unverschämt rebellisch“ in Magdeburg

Magdeburg feiert den Welttanztag

Zum Welttanztag ist in diesem Jahr wieder besonders viel Bewegung am Hasselbachplatz geplant. Die Tanzschule Sitara und das Tänzerkollektiv Swing39 haben sich für ein Tanzfest am kommenden Sonntag, 28. April, zusammengetan und laden gemeinsam mit der Hasselbachplatzmanagerin Marianne Tritz zum fröhlichen Abtanzen in der Einsteinstraße ein.

Zwischen 11 und 17 Uhr sind alle Interessierten eingeladen, mitzumachen und mehr über orientalische, indische und amerikanische Tänze zu lernen, informiert die Stadt. Von 11 bis 14 Uhr gibt Maria Oss von der Tanzschule Sitara Einblicke in die indische und orientalische Tanzkultur. Im Halbstundentakt wird in Workshops getanzt, getrommelt und geplaudert. Ab 14 Uhr übernimmt Swing39 das Programm und bietet einen Schnupperkurs für Lindy Hop an. Im Anschluss wird der Freiraum in der Einsteinstraße zum gemeinsamen Tanzen genutzt.

Die Aktion findet auf dem verkehrsbeschränkten Bereich der Einsteinstraße, zwischen Breiter Weg und Leibnizstraße, statt. Das Angebot ist laut Stadt kostenlos.

Gemeinsames Singen in der Magdeburger Kreuzkirche

Für kommenden Sonntag, 28. April, lädt die Evangelische Kreuzgemeinde ab 9.30 Uhr zu einem musikalischen Gottesdienst in die Kreuzkirche, Flachsbreite 17, ein.

Wie Pfarrer Jens Schmiedchen mitteilt, hat der Chor unter Leitung von Frank Müller in mehreren Proben moderne und traditionelle Stücke vorbereitet. Die Gemeinde ist eingeladen, selbst mit einzustimmen und Frühlingslieder zum Klingen zu bringen.

Vortrag um Leichtbau-Hybride im Magdeburger Technikmuseum

Der Förderverein des Technikmuseums lädt an diesem Sonntag, 28. April, zu einem Vortrag ein. Beginn ist um 11 Uhr in der Dodendorfer Straße 65. Prof. Dr. Jürgen Häberle vom Institut für Maschinenbau an der Hochschule Magdeburg-Stendal wird über hybride Leichtbauweisen aus Sachsen-Anhalt referieren.

Es geht um die Kombination hochfester und -steifer Composite mit Metallen, wobei die Vorzüge jeder Werkstoffklasse optimal genutzt werden sollen, wie es heißt. Dies wird an Beispielen erläutert. Dabei sollen auch Bauteile zum Anfassen präsentiert werden. Ein Vorwissen auf dem Gebiet ist nicht nötig.

Zeitreise in die Kaiser- und Festungszeit im Ravelin 2

Zu einer Zeitreise in die Kaiser- und Festungszeit des 19. Jahrhunderts lädt der Sanierungsverein Ravelin 2 am kommenden Sonntag, 28. April, ab 14 Uhr ein. Das historische „Infanterie Regiment 66“ führt durch die kaiserzeitlichen Festungsanlagen der Maybachstraße und in das Ravelin 2.

Dort warten unter anderem Vorführungen der Klappbrücke und der historischen Kanone sowie eine preußische Kaffeetafel. Nach der Winterpause gibt es zudem neueste Fortschritte der Sanierungsarbeiten zu entdecken, wie der Verein mitteilt. Festes Schuhwerk ist erforderlich. Tickets gibt es nur vorab bei „Magdeburg Souvenir“ am Domplatz und in der Tourist-Information am Breiten Weg.

Auf den Spuren der Salbker Geschichte

Der Verein Aktion Musik, der das Gröninger Bad betreibt, lädt an diesem Sonntag, 28. April, zu einer Führung durch Salbke ein. Treffpunkt ist um 15 Uhr an der Straße Alt Salbke/Ecke Freundschaftsweg.

Die Stadtführer Nadja Gröschner und Frank Kornfeld nehmen die Gäste mit auf eine Tour auf den Spuren der Salbker Geschichte. Es geht rund um den alten Ortskern, der erstmals um 930 erwähnt wurde, vorbei am Klosterhof, der katholischen und evangelischen Kirche, an Geschäften und dem Gröninger Bad. Die Teilnahme an der Führung ist kostenlos.

Es wird um eine Voranmeldung unter Telefon 0177/602 80 90 gebeten.

Magdeburger Frühjahrsmesse auf dem Max-Wille-Platz

Auf dem Max-Wille-Platz neben der Strombrücke findet die diesjährige Frühjahrsmesse statt. Geöffnet ist bis 5. Mai donnerstags bis sonntags.

Der französische Schausteller Freddy Pourrier aus der Nähe von Paris, ist zum ersten Mal mit seiner Attraktion „Eclipse“ nach Magdeburg gekommen. Sie bietet das Erlebnis, von Schwerelosigkeit bis 4 G, mit bis zu 90 km/h Geschwindigkeit, bis auf 48 Meter über Grund und gleicht einem Flug, wie ihn nur Astronauten erleben.

Die Vier Jahreszeiten in der Magdeburger Johanniskirche

Vivaldis "Die Vier Jahreszeiten" werden vom Polish Art Philharmonic mit Maestro M. Maciaszczyk am 28.4. in der Johanniskirche in Magdeburg gespielt.

Die vier berühmtesten Violinkonzerte aus der Feder des italienischen Komponisten, der auch der „rote Priester“ genannt wurde, bilden zusammen den Zyklus „Die vier Jahreszeiten“. Das Meisterwerk wurde 1725 für das Orchester eines Mädchen-Waisenhauses komponiert und zählt zu den bekanntesten Stücken der europäischen Musikgeschichte.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für die Kammermusik um 11 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straß 64, für den Tanzabend "Horizonte" um 19.30 Uhr im Schauspielhaus sowie für "Die Schuldkröte hat Geburtstag" um 15 und 16.30 Uhr im Magdeburger Puppentheater in der Warschauer Straße 25. Gegebenenfalls gibt es noch Restkarten an der Tages- oder Abendkasse.