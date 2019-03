In den vergangenen Wochen versank der Bergzoo in Halle nachts in einem Lichtermeer aus 350 leuchtenden Figuren. Es kamen weitaus mehr Gäste, als die Organisatoren erhofft hatten.

Halle (dpa/sa) - Die "Magischen Lichterwelten" im Bergzoo Halle sind mit einem Besucherrekord zu Ende gegangen. "Nach unserer vorläufigen Bilanz sind zwischen 135 000 und 140 000 Gäste gekommen", sagte Zoodirektor Dennis Müller am Sonntag in Halle. Die Organisatoren hatten vor dem Beginn der Lichtshow auf rund 100 000 Besucher gehofft. "Das ist ein unglaublicher Erfolg", sagte Müller. Mehr als 350 aus Ballonseide und LED-Lampen gestaltete Figuren erleuchteten seit dem 26. Januar unter dem Motto "New Worlds" nachts die Anlage auf dem Reilsberg. Künstler aus China hatten die detailreichen Tiere und Fabelwesen geschaffen. Zu den größten Objekten gehörte ein 15 Meter langer Blauwal. Auch Affen, Elefanten und Drachen wurden zum Leuchten gebracht. Gezeigt wurden in diesem Jahr Tiere aus den vier großen Lebensräume der Erde – Regenwald, Steppe, Wasser und Gebirge. Es war bereits die zweite Auflage der Lichtshow im Bergzoo. Im vergangenen Jahr waren rund 93 000 Besucher nach Halle gekommen, um die leuchtenden Figuren zu sehen. Ob das Lichterspektakel auch im kommenden Jahr wieder in Halle zu sehen sein wird, konnte noch nicht gesagt werden. Magische Lichterwelten im Zoo

