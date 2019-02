Magdeburg/Wiesbaden (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt haben sich 2018 mehr Schülerinnen und Schüler für ein Studium an Universitäten oder Fachhochschulen qualifiziert. Die Zahl der Studienberechtigten sei im Vergleich zum Vorjahr um 5,1 Prozent auf nun 7119 gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden auf der Basis vorläufiger Ergebnisse mit. Bundesweit war die Zahl um 1,8 Prozent auf rund 433 000 Menschen gesunken. Allein Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern verzeichneten einen klar steigenden Trend.

Der bundesweite Rückgang entspricht den Statistikern zufolge nahezu der demografischen Entwicklung: Die Zahl der 17- bis 20-Jährigen ging den Angaben zufolge im Jahresvergleich um 1,6 Prozent zurück.

