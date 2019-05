Dessau-Roßlau (dpa/sa) - Der 50 Jahre alte Mieter, der in Dessau-Roßlau seine Vermieterin die Treppe hinuntergestoßen hat, sitzt seit Freitag in Haft. Ein Ermittlungsrichter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau Haftbefehl gegen den Beschuldigten, teilte die Behörde am Freitag mit. Er wurde am Freitagvormittag festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt überführt.

Die 79 Jahre alte Vermieterin war bei der Attacke am Montagabend schwer verletzt worden. Sie war im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses mit dem 50-Jährigen in Streit geraten. Den Angaben zufolge ging es um eine anstehende Besichtigung der Wohnung durch neue Mietinteressenten.