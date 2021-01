Wernigerode (dpa/sa) - Im Ost-Harz könnten am Mittwoch wegen hohen Besucherandrangs trotz Corona-Regeln die Zufahrtsstraßen zum Brocken gesperrt werden. Entsprechende Maßnahmen sollen am Dienstag beredet werden, wie Sachsen-Anhalts Innenminister Michael Richter am Montag dem Sender MDR Aktuell sagte. Am Mittwoch ist in Sachsen-Anhalt ein Feiertag. Zudem dauern die Weihnachtsferien bis zum Wochenende.

Richter bat die Menschen, möglichst zuhause zu bleiben. Er habe Verständnis, dass viele raus an die frische Luft wollten. Es sollte dennoch darauf verzichtet werden, in den Harz zu fahren, so der CDU-Politiker. Schon vor Silvester hatten Stadtchefs aus dem Harz ähnliche Appelle abgegeben - mit mäßigem Erfolg.

Bereits in den vergangenen Tagen erlebte der Harz einen großen Touristenansturm mit überfüllten Straßen, Parkplätzen und Menschentrauben auf Wanderwegen. Vor allem am Samstag habe es Probleme gegeben, räumte Richter ein. Deswegen hätten Polizei und Ordnungsamt am Sonntag mehrere Straßen gesperrt, um die Wege für mögliche Rettungseinsätze freizuhalten.

Prinzipiell sei der Staat in der Lage die geltenden Corona-Regeln im Land zu kontrollieren, sagte Richter. Es werde immer irgendwo Fotos geben, auf denen Verstöße zu sehen seien. "Wir sind nicht in der Lage, an jedem Tag an jedem Ort zu sein", sagte Richter. Aber die Polizei könne angemessen reagieren.

In Sachsen-Anhalt wie bundesweit gelten Kontaktbeschränkungen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Seit Wochen melden beliebte Wintersportorte trotz der Corona-Regeln einen Besucheransturm.

Mitteilung der Stadt Wernigerode zu den Sperrungen am Wochenende