Glasröhren für Leuchtstoffröhren in der Produktion des Lampenherstellers Narva. Foto: Hendrik Schmidt/zb/dpa/Archivbild Hendrik Schmidt

Frankfurt (dpa) - Die rund 600 Unternehmen der Elektroindustrie in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen bekommen eine Auftragsflaute zu spüren. Der Auslastungsgrad der Betriebe habe zum Jahreswechsel nur noch bei 82 Prozent gelegen, teilte der Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie am Dienstag in Frankfurt mit. Ein Jahr zuvor habe er noch 87 Prozent betragen.

Die Mehrheit der Firmen gehe von einer weiteren Verschlechterung im ersten Halbjahr aus. Die Beschäftigtenzahl in der mitteldeutschen Elektroindustrie sei mit rund 67 600 Arbeitnehmern jedoch stabil geblieben. Trotz des Abschwungs bleibe der Fachkräftebedarf mit über 4000 offenen Stellen für Elektroberufe auch weiter auf hohem Niveau, hieß es.

