Weißenfels (dpa) – Das Management von Basketball-Bundesligist Mitteldeutscher BC ist auf der Suche nach einem neuen Center fündig geworden. Der US-Amerikaner Cameron Jackson erhielt einen Einjahresvertrag bei den Weißenfelsern. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Der 23-jährige Jackson spielte in den vergangenen fünf Jahren in der Universitätsliga NCAA für das Wofford College in South Carolina. Weißenfels ist die erste Station von Jackson in Europa.

"Mit Jackson haben wir einen jungen und fähigen Big Man auf der Fünf gefunden. In der NCAA hat er sein großes Potential unter Beweis gestellt. Nun gilt es, dies auch in der Basketball-Bundesliga zu zeigen", sagte der Weißenfelser Trainer Wojciech Kaminski in einer Pressemitteilung.

MBC-Homepage

MBC auf Facebook

MBC bei Twitter

Bundesliga-Homepage