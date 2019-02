Merseburg (dpa/sa) - Ein Motorradfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto in Merseburg schwer verletzt worden. Eine Autofahrerin hatte den 51-Jährigen beim Abbiegen übersehen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Motorradfahrer stürzte. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann nach dem Unfall am Samstag in ein Krankenhaus. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzte die Polizei auf rund 13 000 Euro.