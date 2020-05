Sachsen-Anhalt hat den Museen grünes Licht für die Wiedereröffnung nach wochenlanger Zwangspause gegeben. Einige starten sofort, viele brauchen aber noch Zeit für die Vorbereitung.

Bernburg/Magdeburg (dpa/sa) - Die Museen in Sachsen-Anhalt werden nach Einschätzung ihres Landesverbandes erst nach und nach für Besucher öffnen. "Am Anfang werden es sicher nicht sehr viele sein", sagte die Geschäftsführerin des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt, Susanne Kopp-Sievers, der Deutschen Presse-Agentur in Magdeburg. Die Häuser seien aber im "Öffnungsmodus". Es würden Rundgänge erarbeitet, so dass sich möglichst wenig Leute begegneten. Es gehe auch darum, an den Eingängen die Kontaktdaten der Besucher zu erfassen und Menschenansammlungen zu vermeiden. Die Hygienevorschriften müssten umgesetzt werden. Vor allem für kleine Häuser sei das eine Herausforderung.

Bei großen Häusern müssten die Mitarbeiter aus der Kurzarbeit geholt werden, sagte Kopp-Sievers. "Wir werden im Laufe des Mai diverse Eröffnungen haben, da bin ich sehr optimistisch."

Positiv sei die neue landesweite Regelung, wonach bis zu fünf Menschen gemeinsam unterwegs sein dürfen, die nicht alle aus dem gleichen Haushalt kommen müssen, bislang durften es nur zwei sein. "Das spiegelt die Realität in den Museen, das freut uns ganz besonders", sagte Kopp-Sievers.

Sie wisse, dass im Lauf der kommenden Woche etwa die Städtischen Museen Tangermünde, das Schloss Wernigerode, das Museum Aschersleben, das Museum Weißenfels im Schloss Neu-Augustusburg sowie das Technikmuseum Hugo Junkers in Dessau-Roßlau und das Kloster Memleben öffnen wollen.

Halle hatte schon die Öffnung des Händel-Hauses für den 7. Mai angekündigt, und auch die Luthergedenkstätten wollen nach siebenwöchiger coronabedingter Schließung ab dem 5. Mai ihre Türen wieder für Besucher öffnen. Das Bauhaus Dessau startet am 12. Mai wieder mit dem Bauhaus-Museum, dem historischen Bauhausgebäude sowie dem Konsumgebäude in der Siedlung Dessau-Törten. Die Meisterhäuser bleiben laut der Stiftung Bauhaus geschlossen, weil dort der Mindestabstand zwischen den Besuchern nicht eingehalten werden kann.

Die Museen, Burgen und Schlösser der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt werden nach und nach geöffnet, hieß es am Sonntag in einer Mitteilung. Am 12. Mai starte das Dommuseum Ottonianum Magdeburg, am 13. Mai dann Kloster Michaelstein und die Lyonel-Feininger-Galerie Quedlinburg sowie das Jagdschloss Letzlingen. Ab 20. Mai 2020 können Burg Falkenstein, Schloss Neuenburg, Schloss Goseck und der Domschatz Halberstadt wieder besucht werden. Einen Tag darauf, ab dem 21. Mai, könnten Besucher wieder in das Kunstmuseum Moritzburg Halle kommen, wo die Ausstellung "Karl Lagerfeld. Fotografie. Die Retrospektive" gezeigt wird. Sie sei bis zum Jahresende verlängert.

Die Vorbereitungen sind laut der Kulturstiftung umfangreich: Es werde Schutzglas im Kassenbereich installiert, es würden Bodenmarkierungen geklebt und Desinfektionsmittel bereitgestellt. Für die Besucherlenkung und die Einhaltung von Abstandsregeln seien kleinere Umbauten notwendig. Der Museumsverband Sachsen-Anhalt hatte dazu Handlungsempfehlungen erarbeitet.

Das Kabinett hatte am Samstag die neue Landesverordnung auf den Weg gebracht, nach der die Museen wieder öffnen können. Das gilt auch für Gedenkstätten, öffentliche Bibliotheken und Archive.

Pressemitteilung der Staatskanzlei zu Corona-Lockerungen, 2. Mai 2020

5. Eindämmungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt