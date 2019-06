Magdeburg (dpa/sa) - Autofahrer auf den Straßen Sachsen-Anhalts müssen sich auf zwei neue Baustellen einstellen und auf teils längere Umleitungsstrecken ausweichen. Von Montag an kommt es nach Angaben des Magdeburger Verkehrsministeriums auf der A 38 bei Querfurt und der B 180 bei Naumburg zu Einschränkungen. So werde die Autobahnanschlussstelle Querfurt für Sanierungsarbeiten in Richtung Leipzig bis voraussichtlich 14. Juni gesperrt. Nördlich von Naumburg beginnt den Angaben zufolge der Ausbau der B 180 zwischen Roßbach und Nissmitz. Rund 2,5 Millionen Euro würden investiert, hieß es. Ende September soll es auf dem neuen Straßenabschnitt wieder freie Fahrt geben. Im Anschluss sollen im Oktober und November Teile der L 207 saniert werden, die für das Vorhaben als Umleitungsstrecke dient.