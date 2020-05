Halle (dpa/sa) - In Halle ist am Montagnachmittag eine Leiche gefunden worden. Dabei handelt es sich um einen 48 Jahre alten Hallenser, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Den Angaben zufolge wurde er im Norden der Stadt an der Talstraße gefunden. Der Fundort ist geprägt von hohen Felsen im Uferbereich der Saale. Die Polizei schließt Fremd- oder Gewalteinwirkung aus.