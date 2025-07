Sommerzeit ist Schützenfestzeit - so auch im Huy-Ort Dedeleben. Hier wird vom 4. bis 6. Juli zu einem großen Fest eingeladen.

Drei Tage feiern in Dedeleben

Der Umzug gehört auch in diesem Jahr natürlich zum Schützenfest in Dedeleben dazu.

Dedeleben. - In Dedeleben wird auch in diesem Jahr vom örtlichen Dorfclub zum großen Volks- und Schützenfest eingeladen. Am ersten Juli-Wochenende soll wieder auf dem Schützenplatz auf dem Rendelberg zusammen gefeiert werden.

Los geht es bereits am Freitag, 4. Juli, mit einer Disco am Abend im Festzelt. Ab 21 Uhr sorgt das DJ-Team GoodFellasDeejay für Stimmung und lädt ein, das Tanzbein zu schwingen. Der Eintritt kostest sechs Euro.

Programm: Von Festumzug über Kinderfest bis Live-Musik mit Partyband

Damit man ausgiebig das Tanzbein schwingen kann, geht es am Samstag, 5. Juli, erst um 14 Uhr mit dem Fest weiter. Dann startet der Umzug durch den Ort, begleitet vom Fallstein-Orchester. Ab 15 Uhr schließt sich, zurück auf dem Rendelberg, das Kinderfest an, das naturgemäß seien Schwerpunkt auf die kleinen Gäste legt. Der Förderverein der örtlichen Kita sorgt für Kaffee und Kuchen.

Ab 16 Uhr folgt die Proklamation der ausgeschossenen Vereins- und Mannschaftspokalgewinner sowie der Taubenstech-, Pusterohr- und Volkskönige.

Am Abend kann ab 20 Uhr dann wieder das Tanzbein geschwungen werden: Die Partyband The Peppers aus Braunschweig wird für die musikalische Unterhaltung sorgen. Hier wird dann auch ein Eintritt in Höhe von zwölf Euro (Jugendliche von 14 bis 17 Jahren zahlen sechs Euro) fällig.

Mit dem Frühschoppen am Sonntag, 6. Juli, klingt ab 9 Uhr das Volksfest aus. Höhepunkt an diesem Tag ist ab 11 Uhr die Proklamation der noch ausstehenden Majestäten. Eintritt: acht beziehungsweise vier Euro.

Buntes Treiben mit Schaustellern auf dem Festgelände

An allen Tagen des Volks- und Schützenfestes sind die Schaustellerfamilie Nachtigall, das Imbissstübchen und Getränke Hecht mit einem reichhaltigen Angebot vor Ort.

Die Vorbereitungen sind so gut wie abgeschlossen - nun hoffen die Veranstalter nur auf gutes Wetter und zahlreiche Besucher.