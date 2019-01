Magdeburg (dap/sa) - Polizisten der Bundespolizei haben am Hauptbahnhof in Magdeburg einen einsamen, verletzten Hund eingefangen und versorgt. Der kleine Terriermischling irrte am Montag erschöpft durch die Vorhalle des Bahnhofs, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Bahnmitarbeiter machten die Beamten darauf aufmerksam. Die Polizisten konnten den Vierbeiner, der an einer Pfote hinkte, einfangen und kümmerten sich um ihn. Von einem möglichen Besitzer fehlte aber jede Spur. Die Beamten übergaben den Hund daher schließlich der Tierrettung der Berufsfeuerwehr Magdeburg.