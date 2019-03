Ein Rettungswagen mit Blaulicht fährt in Richtung Klinikum. Foto: Jens Büttner/Archiv Jens Büttner

Halle (dpa/sa) - Eine Frau ist in Halle mit ihrem Fahrrad gegen eine Straßenbahn gefahren. Die Radfahrerin wurde bei dem Unfall am Mittwoch verletzt, wie die Polizei mitteilte. Auch die Fahrerin der Straßenbahn kam zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte die Radlerin die herankommende Tram wohl übersehen.

Tweet