Wernigerode (dpa/sa) - Ein Radfahrer ist in einem Ortsteil von Wernigerode (Landkreis Harz) gegen eine Hauskante gekracht und lebensgefährlich verletzt worden. Der 20-Jährige sei am Sonntagmorgen aus noch ungeklärter Ursache in einer abschüssigen Linkskurve im Ortsteil Benzingerode mit seinem Mountainbike nach rechts von der Straße abgekommen und gegen die Kante eines Hauses gefahren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der junge Mann zog sich dabei lebensbedrohliche Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden.