Halle/Seehausen (dpa/sa) - In vielen Orten in Sachsen-Anhalt wird am Samstag mit Gottesdiensten und Gedenkveranstaltung an die Opfer der Pogrome der Nazis gegen Juden in Deutschland 1938 erinnert. In Halle ist ein gemeinsames Gedenken von Stadt, der Jüdischen Gemeinde und der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen am Mahnmal am Jerusalemer Platz geplant. In Gardelegen wird am Nachmittag zu einem Pogromgedenken in die Friedhofskapelle eingeladen. In Seehausen in der Altmark gibt es zum Gedenken einen Stadtspaziergang auf den Spuren des jüdischen Lebens, wie die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland mitteilte. In Stendal wollen Menschen am Nachmittag mit Kerzen auf den jüdischen Friedhof gehen.

In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 verwüsteten Nationalsozialisten etwa 7500 jüdische Geschäfte und Einrichtungen in Deutschland. Ein Großteil der rund 1200 Synagogen und Gebetshäuser wurde in Brand gesteckt. Historiker gehen davon aus, dass mehr als 1300 Menschen in Folge des Pogroms ums Leben kamen. Mehr als 30 000 Juden wurden in Konzentrationslager verschleppt. Der planmäßigen Zerstörung jüdischer Einrichtungen folgte bald die systematische Vernichtung jüdischen Lebens in Europa.