Leipzig (dpa/sa) - Der Norden Sachsen-Anhalts geht heiter voran: Wenig Wolken und etwas Sonne schon in den frühen Morgenstunden bringen am Montag 3 bis 7 Grad Tageshöchstwerte. Auch die Bewölkung im Süden des Landes ziehe dann im Laufe des Vormittages überwiegend ab, sagte eine Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Hier bringe der Tag etwas kühlere Temperaturen von 3 bis 4 Grad. In den obersten Lagen im Harz bleiben die Temperaturen frostig bei 0 bis minus 3 Grad.

In der Nacht zum Dienstag ziehen wieder vermehrt Wolken auf, es bleibe aber zunächst trocken. Die Tiefstwerte erreichen minus 3 bis minus 7 Grad.

Wettervorhersage Sachsen-Anhalt DWD