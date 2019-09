Halle (dpa/sa) - Die Sachsen-Anhalter richten sich im Haushalt lieber mit festen statt mit stationären Geräten ein. So hatten voriges Jahr deutlich mehr von ihnen ein Mobiltelefon und einen Laptop als noch vor zehn Jahren, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Halle mitteilte. Im gleichen Zeitraum sank die Zahl der Sachsen-Anhalter, die ein Festnetztelefon oder einen festen Computer zuhause stehen hatten. Die Statistiker werteten für ihre Übersicht eine Einkommens- und Verbrauchsstichprobe aus, die nur alle fünf Jahre erhoben wird.

Demnach trat vor allem der Laptop einen Siegeszug in Sachsen-Anhalt an. Vier von fünf Haushalten hatten voriges Jahr einen solchen mobilen Rechner. Zehn Jahre zuvor waren es nur 28 Prozent. Das Mobiltelefon ist mit 97 Prozent in nahezu allen Haushalten zu finden, vor zehn Jahren waren es 88 Prozent. Parallel dazu hatten nur noch vier von zehn Haushalten einen festen Rechner, 2008 lag der Anteil noch bei sechs von zehn. Das Festnetztelefon ist noch in 80 Prozent der Haushalte zu finden - und büßte 6 Punkte ein.

In Sachsen-Anhalt gibt es laut Statistik rund 1,2 Millionen Haushalte. 92 Prozent von ihnen verfügen inzwischen auch über einen Internetanschluss.

Mitteilung des Statistischen Landesamts