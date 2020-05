Diesdorf (dpa/sa) - Wegen eines gestohlenen Schlauchs an einer Zapfsäule haben sich am Donnerstag im Altmarkkreis Salzwedel rund 150 Liter Diesel auf das Gelände einer Tankstelle ergossen. Als ein Kunde an der betroffenen Zapfsäule in Diesdorf tanken wollte, wurde diese von einer Mitarbeiterin der Tankstelle zunächst vom Inneren der Tankstelle aktiviert, wie die Polizei mitteilte. Dadurch wurde die Pumpe eingeschaltet und der Kraftstoff schoss heraus. Es gebe bereits erste Hinweise auf den mutmaßlichen Täter, hieß es. Näheres wurde indes nicht mitgeteilt.