Burg (dpa/sa) - In Burg (Landkreis Jerichower Land) sind ein mit Asbest bedeckter Schuppen und ein Carport abgebrannt. Zuvor habe es aus zunächst ungeklärter Ursache eine Explosion gegeben, teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit. Beim Eintreffen der Feuerwehr am Samstag standen ein Carport und ein daneben befindlicher Schuppen komplett in Flammen. Während der Löscharbeiten habe es kleinere Explosionen gegeben. Grund dafür war den Angaben nach der erhitzte, krebserregende Asbest auf dem Dach des Schuppens. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es entstand ein Schaden von rund 10 000 Euro. Rund 25 Menschen in der Umgebung mussten während des Brands am Samstag ihre Wohnungen vorübergehend verlassen.