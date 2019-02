Magdeburg (dpa/sa) - Selbsthilfegruppen für pflegende Angehörige sind in Sachsen-Anhalt kaum bekannt. "Die Betroffenen sind immensen Belastungen ausgesetzt - physisch und psychisch", sagte die Mitarbeiterin des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes des Landes, Romy Kauß, in Magdeburg. In dieser belastenden Lebenssituation könnten ihnen Selbsthilfegruppen Orientierung, Sicherheit, Halt oder auch praktische Tipps geben. Viele nutzten jedoch die Angebote nicht. Das soll sich ändern: Sogenannte Selbsthilfe-Kontaktstellen informieren Hilfesuchende aller Art über die Angebote.

Selbsthilfekontaktstellen

Selbsthilfe-Onlinesuche