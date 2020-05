Magdeburg (dpa/sa) - Ab dem 8. Mai können Familien in Sachsen-Anhalt unter bestimmten Bedingungen wieder Spielplätze nutzen. Voraussetzung ist, dass die Landkreise das im Einzelfall oder per Allgemeinverfügung erlauben. Das hat das schwarz-rot-grüne Kabinett am Samstag in Sachsen-Anhalt entschieden, wie die Staatskanzlei in Magdeburg mitteilte. Fast acht Wochen lang waren die Spielplätze wegen der Corona-Pandemie gesperrt.