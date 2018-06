Wittenberg (dpa/sa) - Mit dem traditionellen Einzug der entflohenen Nonnen beginnt am Freitag (ab 16.00 Uhr) das Stadtfest "Luthers Hochzeit" in Wittenberg. Stadtwache, Bauernvolk und Musiker begleiten die aus dem sächsischen Kloster Nimbschen entlaufenen Nonnen auf ihrem Weg zum Marktplatz. Die Organisatoren erwarten bis zum Sonntag insgesamt rund 90 000 Besucher in der Stadt.

Das Fest erinnert an die Hochzeit des Reformators Martin Luther (1483-1546) mit der Nonne Katharina von Bora (1499-1552) im Jahr 1525. Höhepunkt ist ein historischer Festumzug am Samstag, bei dem das Hochzeitspaar und mehr als 2000 Hochzeitsgäste durch die Altstadt ziehen. Zum Zug gehören drei Fanfarenzüge, 20 Musikantengruppen sowie Ziegen, Hunde, Esel, Hühner und Frettchen.

Die Stadt sucht jedes Jahr nach Darstellern für Martin Luther und Katharina von Bora. In diesem Jahr fiel die Wahl auf Ivette Winkler und Klaus Pohl. Die 41-Jährige Winkler schlüpfte bereits 2002 in die Rolle von Luthers Ehefrau. Der 56 Jahre alte Pohl arbeitet als freiberuflicher Gästeführer in Wittenberg.

In der ganzen Altstadt bauen Schausteller und Gastwirte ihre Buden auf. An den Originalschauplätzen der Lutherzeit werden dann Wein und Bier gezapft, auf nachgebauten Instrumenten der Renaissance gespielt und traditionelle Handwerksarbeiten angeboten.

Programm des Festes