Magdeburg (dpa/sa) - Die derzeitige Stadtschreiberin von Magdeburg, Nele Heyse, will zum Ausklang ihrer Amtszeit ein Lesefest in der Landeshauptstadt organisieren. Vom 28. bis 30. September wolle sie gemeinsam mit anderen Künstlern ihren in Magdeburg entstandenen Roman "Zerbrechliche Welten – Gott ist die Schöpfung schön" in voller Länge vorlesen, wie die Stadt Magdeburg am Freitag mitteilte. Der Lesemarathon sei durch mehrere Pausen unterbrochen, hieß es.

Nele Heyse hat ihre Arbeit am 1. März in Magdeburg aufgenommen. Die Berlinerin ist eigentlich Schauspielerin und hat bereits an diversen deutschen Theatern und auch im Ausland gespielt. 2013 erschien ihr erster Roman "Haltewunschtaste", weitere Veröffentlichungen folgten. Die Aufgabe eines Stadtschreibers ist, mit künstlerischen Mitteln Geschichte und Gegenwart zu reflektieren. Die Stadt bezahlt den Stadtschreibern ein Stipendium und stellt eine Wohnung.