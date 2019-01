Zeitz (dpa/sa) - Er residierte einst vor Jahrhunderten im Zeitzer Schloss - jetzt ist sein Bildnis in der Stiftsbibliothek zu sehen: Ein Gemälde des Naumburger Bischofs Johannes III. von Schönberg (um 1460-1517). "Es entstand vermutlich Ende des 17. Jahrhunderts. Der Maler gilt als unbekannt", sagte eine Sprecherin der Vereinigten Domstifter am Donnerstag. Der Bischof habe während seiner Amtszeit viel für sein Bistum getan, auch kirchliche Missstände angeprangert. Das Bild gehört den Angaben zufolge der Katholischen Pfarrei St. Peter und Paul in Zeitz (Burgenlandkreis). Sie leiht es der Stiftsbibliothek für zehn Jahre, um es öffentlich zu zeigen.

Das Gemälde war zuletzt in der Ausstellung "Dialog der Konfessionen" zum Reformationsjubiläums 2017 zu sehen. Johannes III. von Schönberg war den Angaben zufolge von 1492 bis 1517 Bischof von Naumburg und residierte in Zeitz. Die Stiftsbibliothek gehört nach Angaben der Vereinigten Domstifter mit ihren Werken, darunter zahlreiche Handschriften, aus dem 14. bis 16. Jahrhundert zu den bedeutendsten Einrichtungen ihrer Art in Europa.

