Weißenfels (dpa) - Basketball-Bundesligist Syntainics MBC hat Sponsoren und Fans wegen finanzieller Unsicherheiten in der Coronavirus-Krise um Unterstützung gebeten. "Der mögliche Ausfall von sechs Heimspielen trifft unseren Club wirtschaftlich existenziell", hieß es in einem Brief des MBC-Beirats, den der Verein auf Twitter teilte. Die Budgetplanung stehe dadurch komplett in Frage. "Wir benötigen gerade in der aktuellen schweren Zeit Zusammenhalt." Ansonsten sei diese unverschuldete Krise für den Club nicht zu meistern.

Die BBL hat ihre Spiele bis auf weiteres ausgesetzt. Die Clubs hatten am vergangenen Donnerstag angekündigt, sich innerhalb von zwei Wochen wieder zu treffen, um die dann aktuelle Lage und mögliche Szenarien zu besprechen.

