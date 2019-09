Magdeburg (dpa/sa) - Das Theater Magdeburg startet mit einem Tag der offenen Tür in die neue Saison. Am Nachmittag öffnet das Theater für neugierige Besucher, wie die Sprecherin des Theaters in Magdeburg mitteilte. Geplant sind etwa ein Kostümverkauf und verschiedene Rundgänge durch das Haus. Ab 15.30 Uhr sollen Sänger und Schauspieler Texte, Musik und Hintergrundinformationen zur Oper "Katjá Kabanová" vorstellen. Die Aufführung ist die diesjährige Eröffnungspremiere der neuen Spielzeit am 7. September. Für Kinder steht Schminken, Kindermusik und Workshops auf dem Programm.

Zur Spielzeitrevue ab 18.00 Uhr bekommen Besucher einen Eindruck von den Inszenierungen, die in der Spielzeit 2019/20 gespielt werden sollen. Präsentiert werdern unter anderem Mozarts "Titus", die Offenbach-Operette "Die schöne Helena", das Musical "Die drei Musketiere", Bertolt Brechts "Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny" und Tschaikowskys Ballett-Klassiker "Der Nussknacker".

