Leipzig (dpa) - Tief "Theodor" zieht am Wochenende von Westen her über Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen und bringt wechselhaftes Wetter. In der Nacht zu Samstag können vereinzelt Hitzegewitter entstehen, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Leipzig am Freitag mitteilte. Der dann einsetzende Regen verringere vor allem in Sachsen und Thüringen die Waldbrandgefahr. Vereinzelt kommt es aber zu Starkregen mit bis zu 20 Litern pro Quadratmetern.

Das Wetter am Samstag und Sonntag bleibt wechselhaft. "Wir bekommen einen Mix aus Sonnen und Wolken, am Samstag können örtlich immer noch Hitzegewitter entstehen", sagte der Sprecher. Am Sonntag kann es anfangs noch regnen, im Laufe des Tages aber nimmt die Niederschlagswahrscheinlichkeit ab. Die Temperaturen kühlen am Wochenende ein wenig ab, sie liegen zwischen 13 und 19 Grad. In der Nacht zum Montag kann es örtlich sogar nochmals Bodenfrost geben.