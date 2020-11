Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild Lino Mirgeler

Leipzig (dpa/sn) - Nach einem tödlichen Streit am Donnerstagabend am Leipziger Hauptbahnhof suchen die Ermittler einen Tatverdächtigen. Das sagte eine Sprecherin der Polizei am Freitagmorgen. Bei der Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten war eine Person tödlich verletzt worden. Eine weitere Person wurde laut Angaben vom Donnerstagabend zudem verletzt. Im Laufe des Freitags sollten mehr Details bekannt gegeben werden.