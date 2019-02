Berlin (dpa) - Schüler können sich künftig über die Geschichte und das Unrecht im DDR-Polizeigefängnis in der Berliner Keibelstraße informieren. Nach jahrelanger Hängepartie eröffnete Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) einen Lernort in einem ehemaligen Hafttrakt, der sich im damaligen Präsidium der Volkspolizei in der Nähe des Alexanderplatzes befand. Infotafeln und Videoclips sind in den Zellen zu sehen. In die Untersuchungshaft wurden Menschen gebracht, die zum Beispiel des Diebstahls verdächtigt wurden, aber auch solche, die als politische Systemgegner eingestuft wurden. "Hier wurden Menschen gebrochen", betonte Scheeres in der Eröffnungsrede.

In erster Linie soll der Lernort für Schülergruppen geöffnet werden. Laut Betreiberverein werden darüber hinaus einmal pro Monat Führungen für die Öffentlichkeit angeboten. Eine Dauerausstellung gibt es hingegen nicht.

Infos zum früheren Gefängnis