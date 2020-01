Könnern (dpa/sa) - Ein Unbekannter hat eine Supermarktmitarbeiterin in Könnern (Salzlandkreis) überfallen und eine fünfstellige Summe erbeutet. Der Mann habe die Frau am Dienstagmittag aufgefordert, ihm die Tageseinnahmen des Supermarkts zu geben, teilte die Polizei mit. Die Angestellte weigerte sich. Daraufhin stieß der Mann die Frau zu Boden und schlug sie. Anschließend nahm er das Geld in einem Wert im unteren fünfstelligen Bereich an sich und verschwand. Das Opfer wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen.